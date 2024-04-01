CNN：烏克蘭是否舉行總統大選 牽動美援及戰況

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（中央社基輔31日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，依烏克蘭憲法，今天本應是睽違5年的總統大選投票日。但在境內仍有俄羅斯部隊，以及仍有數百萬人民遠離家園、在前線奮戰或流亡海外之下，多數烏克蘭人也不支持現在舉行選舉。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5年前以才華洋溢、家喻戶曉的政治喜劇演員兼製作人之姿勝選登上大位，如今俄烏戰爭已邁入第3年，他的支持率雖已不如巔峰，但民調顯示，仍有64%的烏克蘭人民信任他帶領國家。

烏克蘭憲法雖不允許戰時舉行總統選舉，但若要舉行，可在選舉期間暫停戒嚴。

澤倫斯基去年8月接受烏克蘭電視台訪問表示，對於如期舉行總統大選持開放態度。但近幾個月來他已表明，他不認為現在是烏克蘭能夠或應該舉行大選的時候。他去年11月時說：「現在不是舉行選舉的適當時機。」此後他的立場一直沒變。

對於澤倫斯基這樣一位以國家更開放更民主透明等政見贏得2019年總統大選、且對於棧戀權力的指控敏感的國家領導人來說，要讓暫停舉行總統大選成為定局，會面臨一些風險。

不過民調顯示，烏克蘭人民對於現在舉行總統選舉的意願也不高。根據基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）2月所做的調查，僅15%的烏克蘭受訪者表示應該舉行大選。

在烏克蘭民主運動聖地、首都基輔的獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti），21歲男學生李雅賓（Mykola Lyapin）受訪時表示，若他5年前有投票權，他會投給澤倫斯基，現在的選擇也一樣。

李雅賓還說，他不擔心澤倫斯基霸占權位。「烏克蘭人崇尚自由，我們已在2014年證明這點。當時我們對（親俄）總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）感到不滿，便來到獨立廣場（抗爭），一些人甚至因此失去生命，但我們爭取到我們要的。」

他表示：「起身捍衛我們的立場，存在我們基因裡。如果人們真的認為澤倫斯基領導國家太久了，我們會解決這件事，即使那時還在打仗。」

在基輔一家書店前的咖啡館，42歲女心理學家畢羅肯（Kateryna Bilokon）5年前已投給澤倫斯基，現在仍對他的表現感到滿意。她同樣不支持目前舉行大選，因為考量到相關開支。

畢羅肯說：「這會耗費到國家預算，應該把這筆錢花在給我們軍隊的武器上。」她並補充道，目前也沒有其他人選能夠取代澤倫斯基。

烏克蘭近幾個月戰況吃緊，但美國國會對於是否提供新軍援仍猶豫不決。一些共和黨人已開始把矛頭指向烏克蘭總統大選議題，試圖以澤倫斯基任期將於5月屆滿為由，作為應該扣住對烏克蘭軍援的另個藉口。

一度爭取共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）便指控基輔「以取消選舉作為要脅，…來要求美國人給更多錢」。

不過，強力支持援助烏克蘭的美國南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham），對於總統大選是否應該舉行，立場也大逆轉。

他去年在基輔的一場記者會上表示：「我想見到這個國家能夠舉行自由且公正的選舉，即使在遭受攻擊之下。美國人民有必要知道烏克蘭已非比以往，這個國家過去曾經非常腐敗。」

然而，葛蘭姆本月稍早最近一次訪問烏克蘭後，立場卻明顯緩和。他說自己現在跟大多數烏克蘭人主張一致，「我交談過的每個人都表示，有必要等到戰況更好時再舉行選舉。根據我的實地經驗，我覺得這有道理」。

針對未舉行總統大選，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）向CNN解說政府立場。他表示，首要原因是，目前要確保每位合格選民能有機會投下選票是不可能的，因為自從俄烏戰爭開打後，據信已有700萬烏克蘭人移居海外，境內也有數百萬人遷徙。

另個或許更敏感的部分，是關於居住在烏克蘭認定暫時遭占領國土上的選民。烏克蘭目前約有20%的國土受到俄羅斯控制。

還有一類選民的投票會具有挑戰性，那就是目前在烏克蘭軍隊服役的軍人，尤其是正在前線作戰者。斯特凡楚克說：「軍人以自己的生命和健康為代價來捍衛我們國家的獨立，如果剝奪他們的投票權並不公平。」

CNN透過電話訪問超過6名烏克蘭軍人，大多正在東部戰場服役。他們絕大多數認為現在不是舉行總統大選的好時機，主要擔憂隨之而來的不確定性。

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在無人機單位服役的瓦伊特可（Oleksandr Voitko）便表示：「政權過渡期間的權力真空，可能會威脅到軍隊管理及國家運作。」

另一位傾向身分保密的烏克蘭軍人也說：「選舉新的國家領導人，會讓我們有段時間變弱，這點我很確定。（政府的）職位和責任轉移及人事異動要花點時間，因為大家都會想要任命自己人馬。但我們沒有那麼多時間，屆時情勢可能變得非常危險。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130401