收租和出售公債 澤倫斯基2023年收入增加

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天公布財產申報數據，2023年他的收入從上一年的370萬荷林夫納增至1242萬荷林夫納（約新台幣1000萬元），歸因於租金徵收情況改善和出售部分政府債券。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，根據總統網站的聲明，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其家人的大部分收入來自他的薪水、銀行利息和房產應付租金。

聲明指出，澤倫斯基及其家人透過出售政府債券獲得745萬荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）的收入，總統的資產或他擁有的車輛沒有重大變化。

根據路透社，在先前的聲明中，澤倫斯基通報2022年的家庭收入為370萬荷林夫納，在2021年，也就是2022年俄烏戰爭爆發之前，他的家庭收入為1080萬荷林夫納。2022年收入驟降歸因於租金收入減少。

烏克蘭試圖滿足加入歐洲聯盟（EU）的嚴格要求，因此澤倫斯基呼籲公職人員公布其收入，作為提高透明度和消除腐敗努力的一環。

提供武器和財政援助的西方盟國以及國際貨幣基金（IMF）等國際機構，也尋求烏克蘭保證致力根除貪腐。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130330