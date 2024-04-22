北韓發射多枚短程彈道飛彈 疑為測試超大型火箭砲

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）南韓軍方今天監測到北韓發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，專家分析，這次試射應不是針對韓美聯合演習的挑釁，而是依規劃進行的超大型火箭砲測試。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天下午3時1分左右向東海發射多枚推測為短程彈道飛彈的飛行體，飛行300多公里後落入海中；考量飛行距離，這次測試可能是針對距離平壤約330至350公里處的南韓主要軍事設施。

南韓與美國空軍自12日至今正在進行聯合編隊軍綜合訓練，動員雙方100多架軍機參與，但專家認為，北韓今天試射彈道飛彈及19日試射戰略巡弋飛彈，都與韓美聯合軍演無關，而是單純的軍武測試。

韓聯社引述南韓國防安保論壇專門研究委員申宗佑（音譯）指出，考慮飛行距離與時間，這次試射可能是為改良600mm超大型火箭砲進行的測試。據南韓情報當局取得資料，北韓的超大型火箭砲射程可達400公里，且具有導引功能，被韓美當局歸類為短程彈道飛彈。

北韓官媒在2019年8月首次使用「超大型火箭砲」的名稱，用以指稱多管火箭炮，北韓領導人金正恩2022年底出席勞動黨中央委員會大會的超大型火箭砲致贈儀式時曾宣稱，北韓持有的超大型火箭砲攻擊範圍涵蓋南韓全境，也可搭載戰術核武。（編輯：陳承功）1130422