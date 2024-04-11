金正恩：地緣政治局勢不穩 下令北韓做好備戰

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（中央社首爾11日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察北韓主要軍事大學時指出，國家周邊地緣政治局勢不穩定，意味現在比以往任何時候都更要為戰爭做好準備。

金正恩昨天前往以他2011年過世的父親命名的金正日軍事政治大學現場指導。根據北韓中央通信社，這是全國「最高軍事教育所在地」。

在金正恩統治下，北韓近年加速武器發展，與俄羅斯建立更密切的軍事和政治關係，據稱北韓在俄烏戰爭中援助莫斯科，是為了交換戰略軍事計畫的協助。

北韓中央通信社引述金正恩對這所大學教職員和學生的談話指出，如果敵人選擇與北韓軍事對抗，北韓將毫不猶豫動用一切手段，向敵人展開致命打擊。

北韓中央通信社報導，金正恩「概述複雜的國際局勢…以及北韓周遭不確定和不穩定的軍事政治情勢，他表示現在是比以往任何時候都更要充分為戰爭做好準備的時候了。」

本月稍早，金正恩親自督導使用固體燃料的新式中程極音速彈道飛彈，分析師表示，這將提升北韓部署比液體燃料更有效率飛彈的能力。

北韓曾指控美國和南韓藉由其所稱「戰爭演習」挑起軍事緊張局面；近幾個月來，美國和南韓已進行強度更高、規模更大的軍事演習。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130411