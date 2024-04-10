被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中屢被指控暗助俄羅斯，俄軍近期逐漸扭轉頹勢。中國外交部發言人毛寧今天強硬表示，中國和俄羅斯有權展開正常的經貿合作，不應當受到干擾和限制，中方也不接受指責和施壓。

中國外交部10日下午舉行例行記者會。北京日報報導，法新社記者提問，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）表示，美方已跟中國說清楚，如果俄羅斯繼續在烏克蘭占領更多領土，就會對美中關係產生負面影響，中方如何回應？

毛寧回應稱，在「烏克蘭危機問題」上，中國「一貫秉持客觀公正立場」，積極致力於勸和促談，中方一直為此發揮「建設性作用」。

她並強硬表態說，中國和俄羅斯有權展開正常的經貿合作，這種合作「不應當受到干擾和限制」，中方也「不接受指責和施壓」。

毛寧又說，如果一些國家真的關心烏克蘭的和平，希望早日結束危機，首先應當反省危機的根源，確實為實現和平「做些實事」。

綜合外電報導，康貝爾9日在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪中後警告說，如果俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中取得進展，美國將追究中國的責任。

康貝爾提到，美國已經直接告訴中國，如果這種情況持續下去，將對美中關係產生影響，美國不會袖手旁觀地說「這一切都很好」。

他並指出，中國對俄羅斯在俄烏戰爭早期遭到的挫折感到震驚，並努力為莫斯科全面重建各種能力，一開始是防禦性努力。兩年多過後，俄羅斯幾乎已經完全重組，如今更對烏克蘭和周邊地區構成重大威脅。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130410