美考慮放寬中國旅行警示 避免民間交流受限

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今天表示，美國正考慮放寬針對美國公民前往中國的旅行警示，坦言擔憂這些警告可能限制了美中人民之間的交流。

路透社報導，經過數月的緊張升溫局勢，華府和北京當局之間的溝通管通已大致恢復正常。康貝爾今天在非營利機構「美中關係全國委員會」（National Committee on U.S.-China Relations）主辦的活動上發言。

然而他也警告，中國支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭會讓美中逐漸穩定的關係面臨風險。他說：「我們已直接告訴中國，如果這種情況持續下去，將對美中關係產生影響。我們不會袖手旁觀，然後說一切沒事。」

美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級則是最嚴重的「請勿前往」。

美國國務院去年7月將中國列為第3級，建議美國公民「三思而後行」，避免中國「任意執行當地法律」、禁止出境和錯誤關押的風險。

但美中領導人已尋求重新建立民間交流，以助因應兩個大國之間日益激烈的地緣政治競爭。

康貝爾在被問到美國是否會放寬警示時說：「我不希望把話說得太早，但簡單說就是這肯定是正在積極考慮的議題。」康貝爾表示他確實也認為相關警示可能限制了學術與其他交流。

康貝爾也表示，近幾個月來可能有「數十萬」中國移民到了美國，逃離中國疲軟的經濟，且中方知道這種情況，但似乎沒有採取措施限制人潮。

康貝爾說：「我們看到的數字很大，坦白說令人愈來愈擔憂。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130410