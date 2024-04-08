南韓第2枚國產偵察衛星成功通訊 不再受天候影響

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）繼去年底後，南韓再次成功將第2枚軍事偵察衛星送入軌道，並成功與地面通訊，這枚搭載合成孔徑雷達的衛星將使南韓對北韓偵察工作不再受天候影響。

南韓國防部表示，這枚衛星在美國時間7日晚間7時17分（韓國時間今天上午8時17分），由太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」火箭運載發射，於韓國時間上午9時2分正常進入宇宙軌道後，約經2小時成功與地面通訊。

這枚衛星預計將在數個月的試驗評價後，正式開始執行對北韓的監視、偵察任務。

這次發射的2號偵察衛星與南韓去年12月發射成功的1號衛星不同，搭載合成孔徑雷達（SAR），是透過雷達數據合成處理以取得及高空間解析度雷達影響，不受日夜天候影響。

韓聯社報導指出，朝鮮半島天候有7成為陰天，1號衛星拍攝雖不受日夜影響，但仍會受天候限制，南韓國防部表示，這次發射的2號衛星首次使用合成孔徑雷達衛星，將提升南韓三重防禦體系的偵察能力。

此外，2號衛星為加強對特定區域的偵察能力，以特別設計的傾斜軌道運行，相關人士說明，2號衛星一天可經過朝鮮半島4到6次，是1號衛星的兩倍以上。

南韓軍方預計在2025年前發射5枚偵察衛星，後續將發射的3到5號規劃都採用合成孔徑雷達衛星，同時運行時將能以2小時一次的頻率，對北韓境內特定目標進行偵察。

除5枚中大型偵察衛星外，南韓軍方也規劃至2030年前發射50到60枚小型及超小型偵察衛星作為輔助，都將採用韓國自行研製的固體燃料引擎火箭送上太空；軍方人士透露，若連超小型偵察衛星都布署完畢，估將衛星通過朝鮮半島的周期縮短至30分鐘以內。

南韓軍方緊鑼密鼓發展軍事偵察體系同時，北韓據傳也正在準備發射第2枚軍事偵察衛星，南韓國防部長申源湜今天向媒體表示，原本推測北韓可能在3月發射衛星，但目前看來仍在進行追加改善工作，預計至少4月中才能完成。

申源湜說，「4月15日（金日成誕辰）對北韓而言是個特別的日子，當局可能希望配合發射（衛星）」，「若在延後幾天，到4月底發射的可能性比較合理」。

北韓去年11月首次成功發射軍事偵察衛星，領導人金正恩之後宣示2024年將再發射3枚衛星。（編輯：高照芬）1130408