韓聯社：北韓衛星發射場安裝防護罩 擬為再射準備

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓聯社今天引述南韓軍方消息人士報導，北韓近期在位於東倉里的西海衛星發射場設置防護罩，疑似正為再次發射軍事偵察衛星進行準備。

消息人士說明，北韓一般都會先設置防護罩，再進行將人造衛星搭載於洲際彈道飛彈（ICBM）級發射體等準備工作，以避免遭美軍偵察衛星拍攝；近期觀察到北韓已經完成防護罩設置作業，推測接近預定發射日。

消息人士表示，南韓軍方確認了北韓完成用於人造衛星的3節推進系統燃燒試驗，但因難以確認防護罩內動態，無法明確判斷推進系統是否已送達東倉里發射場。

由於北韓領導人金正恩先前宣稱，今年將發射3次軍事偵察衛星，消息人士推測可能在4月進行第一次發射，「但很難判斷確切發射時點」；另一名軍方消息人士表示，雖然北韓正在進行衛星發射準備工作，但推進系統研判尚未豎起，看來不會在近日內發射。

南韓國防部長申源湜2月曾在記者會上表示，尚無跡象顯示北韓正在準備發射偵察衛星。北韓先前嘗試發射軍事衛星前，都會依規定向所屬地區負責調整航行區域的日本進行事前通報。

北韓去年11月第3度嘗試發射軍事衛星，首度成功將軍事衛星送入軌道，但南韓軍方對該衛星拍攝到的影像是否足以用為軍事偵察用途存疑。（編輯：張芷瑄）1130328