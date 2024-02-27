南韓：北韓彈藥輸俄多達6700個貨櫃

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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓媒體今天引述國防部長申源湜的話報導指出，北韓去年7月起已陸續運送約6700個貨櫃至俄羅斯，這些貨櫃裝載數百萬枚砲彈以支持俄國全面入侵烏克蘭，足以顯示北韓持續向俄國運送武器。

路透社報導，申源湜昨天在記者會告訴當地媒體，那些貨櫃相當於可裝載逾300萬枚152公釐砲彈或逾50萬枚122公釐火箭彈。

根據韓聯社，申源湜表示，北韓輸送的軍火「可能混合上述兩種砲彈，你可以說（北韓）至少已輸出數百萬枚砲彈」。

申源湜還說，北韓數百間彈藥工廠由於缺乏原料和電力，目前產能僅約為30%；然而，那些生產砲彈提供給俄羅斯的工廠卻是「產能全開」在運作。他並未說明這項消息的來源。

作為交換，北韓收到約9000個貨櫃，裡面大部分是糧食，申源湜指這有助北韓穩定糧價。

申源湜表示，莫斯科持續提供技術支援下，北韓最快可能會在3月發射另一枚衛星。而平壤也要求俄方在飛行器和地面移動裝備的技術方面提供協助。

韓聯社報導，申源湜說：「俄羅斯會給北韓多少技術還不確定，不過俄國愈是依賴北韓的砲彈，俄國科技轉移的程度將愈高。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130227