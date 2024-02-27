更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

南韓：北韓彈藥輸俄多達6700個貨櫃

2024/2/27 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓媒體今天引述國防部長申源湜的話報導指出，北韓去年7月起已陸續運送約6700個貨櫃至俄羅斯，這些貨櫃裝載數百萬枚砲彈以支持俄國全面入侵烏克蘭，足以顯示北韓持續向俄國運送武器。

路透社報導，申源湜昨天在記者會告訴當地媒體，那些貨櫃相當於可裝載逾300萬枚152公釐砲彈或逾50萬枚122公釐火箭彈。

根據韓聯社，申源湜表示，北韓輸送的軍火「可能混合上述兩種砲彈，你可以說（北韓）至少已輸出數百萬枚砲彈」。

申源湜還說，北韓數百間彈藥工廠由於缺乏原料和電力，目前產能僅約為30%；然而，那些生產砲彈提供給俄羅斯的工廠卻是「產能全開」在運作。他並未說明這項消息的來源。

作為交換，北韓收到約9000個貨櫃，裡面大部分是糧食，申源湜指這有助北韓穩定糧價。

申源湜表示，莫斯科持續提供技術支援下，北韓最快可能會在3月發射另一枚衛星。而平壤也要求俄方在飛行器和地面移動裝備的技術方面提供協助。

韓聯社報導，申源湜說：「俄羅斯會給北韓多少技術還不確定，不過俄國愈是依賴北韓的砲彈，俄國科技轉移的程度將愈高。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130227

#俄羅斯
#北韓
#申源湜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24