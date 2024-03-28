北韓官媒：俄羅斯情治首長來訪 討論安全合作

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（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，俄羅斯情治首長本週稍早訪問北韓 討論安全合作，這兩個歷史盟友在俄烏戰爭期間關係更形深化。

法新社報導，俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）在25日至27日訪問北韓期間，會見了北韓國家安全部長李昌大（Ri Chang Dae，譯音）。

據北韓中央通信社報導，雙方官員討論如何應付「敵對勢力日益增長的間諜和陰謀活動」。

俄羅斯和北韓目前均受國際制裁，俄羅斯係因入侵烏克蘭，北韓則因核武試驗。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩去年9月在俄羅斯遠東地區舉行高峰會議，金正恩在會中宣稱與莫斯科的關係是北韓的「首要任務」。

美國隨後聲稱，平壤已開始向莫斯科提供武器。

南韓本月稍早表示，北韓自去年7月左右起向俄羅斯輸運武器，數量約有7000個貨櫃，以用於烏克蘭戰爭。

美國與專家表示，北韓正尋求一系列俄羅斯軍援以為回報，例如衛星技術，以及升級其蘇聯時代的軍事裝備。

北韓中央通信社報導，「兩次會談在同志般友好氣氛中進行，雙方就所討論議題達成一致共識。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130328