俄國烏拉地區遭遇創紀錄洪災 金正恩向蒲亭表達慰問

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯境內的烏拉河沖破河壩，導致烏拉山附近的兩座城市今天洪水氾濫，淹沒至少1萬間房屋，數千人撤離。俄羅斯總統蒲亭下令官員前往災區救災，北韓領導人金正恩也表達慰問。

路透社報導，俄羅斯烏拉山（Ural Mountains）與西伯利亞地區，以及鄰國哈薩克的部分區域，最近幾天遭遇了幾十年來最嚴重的洪水。

烏拉河（Ural River）是歐洲第3長河，發源於烏拉山，注入裏海。烏拉河5日由於融冰，短短幾小時內水位上漲了幾公尺，致使莫斯科以東1800公里處的奧爾斯克（Orsk）一處河壩潰堤。

俄羅斯新聞社引述奧爾斯克市長科祖皮察（Vasily Kozupitsa）的話報導，奧爾斯克的葉爾尚卡河（Yelshanka）也已潰堤，正採取應變措施從災區疏散居民。

奧爾斯克擁有23萬人口，地方當局表示已疏散6100多人，當地40所學校中有15所淹水。

俄羅斯聯邦緊急情況部（Russian Emergencies Ministry）發布的影片顯示，民眾在水深及頸的災區中奮力搶救受困的寵物，交通只能依賴小船與獨木舟。

國營的塔斯社（TASS）報導，奧爾斯克有6名成人和3名兒童住院治療，但沒有生命危險。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）命令緊急情況部長庫倫科夫（Alexander Kurenkov）飛往災區。克里姆林宮今天表示，烏拉地區的庫爾干（Kurgan）和西伯利亞地區的秋門（Tyumen）也難逃洪水影響。

俄羅斯媒體引述奧倫堡（Orenburg）州當局的話報導，當地洪水造成的損失約為210億盧布（約新台幣73億元），洪水要在4月20日後才會消退。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）6日表示，就規模和影響而言，這次洪水是哈薩克80年以來最嚴重的自然災害。

北韓中央通信社（KCNA）表示，北韓領導人金正恩就洪災向蒲亭表達慰問，強調去年兩國領導人會晤後，莫斯科和平壤之間的關係更加牢固。金正恩說：「我國人民永遠與俄羅斯人民站在一起。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130408