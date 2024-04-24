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金與正批美國南韓聯合軍演 稱北韓持續發展軍力

2024/4/24 13:44（4/24 13:51 更新）
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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩的妹妹金與正表示，北韓將持續建立壓倒性且最強大的軍事力量，以捍衛國家主權和區域和平。

金與正表示，今年以來，美軍在這個區域進行一連串的軍事演習，與「南韓傀儡軍匪」首先展開實彈演習，讓區域安全陷入危險的動盪。

北韓中央通信社引述金與正的談話指出：「我們將繼續建立壓倒性且最強大的軍事力量，以維護我們的主權、安全和區域和平。」

近幾個月，美國和南韓進行了一連串規模更大、強度更高的演習，兩國領導人承諾強化軍事準備，以因應北韓的軍事威脅。

南韓軍方表示，這個月有約100架軍用飛機進行為期兩週的空中演習。

北韓表示，美國軍演是為了對北韓發動核戰預做準備。美國與南韓則表示，這些演習屬於防禦性質，定期舉行是為了保持備戰的狀態。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130424

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