Truth Social出現拜登遭綁圖 川普挨批煽動暴力

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）前美國總統川普今天引發批評聲浪，主因他創立的社群平台出現爭議影片，當中可看到現任總統拜登被綁起來，彷彿被綁架了一般的圖片。

這支昨天發布在「真實社群」（Truth Social）的影片顯示，兩輛皮卡車行駛在高速公路上，每輛車都有支持川普的標誌和旗幟，但第2輛皮卡車車尾有著一張拜登雙手被綑綁在身後的圖片。

拜登的競選團隊表示，川普的貼文有引發暴力之虞。隨著11月大選日漸逼近，共和黨籍川普在攻擊民主黨籍拜登的用字上也愈來愈刻薄。

拜登發言人泰勒（Michael Taylor）告訴法新社說：「川普這張圖片，是當你號召大屠殺，或是當你告訴驕傲男孩（Proud Boys）『後退待命』時會上傳的那種垃圾。」他口中的「驕傲男孩」指的是參與2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件的極右翼團體。

泰勒接著說：「川普經常煽動政治暴力，民眾應該嚴肅看待此事，問問（2021年）1月6日為保護我國民主而遭襲擊的國會警察就知道了。」

川普競選團隊對此毫無歉意。

川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）說：「民主黨人和那些精神錯亂的瘋子，不僅號召對川普和他的家人發動卑鄙暴力，也真的把司法制度當作武器來對付他。」

川普長久以來一直有動用黑暗好鬥語言，並發布挑釁圖片的歷史。

這個月月初，他警告說，拜登如果在11月總統大選勝出，美國汽車業，甚至某些人聽說全美都會遭到「血洗」。

去年12月，他指控移民「毒害美國人血液」。

去年11月，川普猛烈抨擊政敵，矢言將「剷除在我國境內像害蟲一樣生活的共產主義者、馬克斯主義者、法西斯主義者，和激進左翼暴徒」。

81歲的拜登近來則是以其人之道，還治其人之身，嘲笑比他小4歲的川普「老了」、「身材走樣」，認知能力也愈來愈不行。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130331