「川普不稀罕你們」拜登競選廣告拉攏海利支持者[影]

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影片來源：Joe Biden

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登今天公布一支電視競選廣告，鎖定共和黨籍海利的支持者。拜登正藉由吸引在共和黨初選中票投海利而非川普的中間派，尋求重新打造讓他在上屆選舉中勝出的聯盟。

法新社報導，這支廣告穿插數段共和黨籍總統參選人川普談話或受訪片段，當中他一再嘲諷前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），還向記者表示，他可以在不追求海利支持者的情況下勝選。

在這支30秒的影片中，可以聽見川普說「她已經瘋了，她是個憤怒的人」，加上川普在社群媒體的貼文，內容稱他「不會接納」海利的支持者，還揚言要把他們踢出他的政治活動外。

拜登在社群媒體上張貼這支影片，註解寫道：「海利的選民，川普不要你們的票，而我想清楚表明：在我的陣營有你們的容身之處。」

根據路透社，選戰關鍵3州內華達、北卡羅來納和密西根州有將近57萬人在共和黨黨內提名戰中票投海利，在近來選舉以微弱優勢決定勝負的競選中，這個群族雖小，但可能很重要。

川普在所有提前投票的州和「超級星期二」各州，包括海利的家鄉南卡羅來納州以大幅優勢擊敗海利後，本月初獲得共和黨提名。

但大量共和黨初選選民並不支持川普，在若干州比例甚至高達40%以上，這引發人們擔心他將無法贏得奪回白宮所需的溫和派支持。

拜登這支電視廣告將在8個關鍵戰場州播放3個星期，鎖定主要郊區的海利支持者，在與川普的對抗中，海利在這些地區的表現最佳。

這支廣告也將出現在一系列數位平台上，包括Meta旗下臉書（Facebook）和Instagram，以及YouTube。

拜登競選陣營指出：「由於川普節節敗退、嘲笑女性並威脅在全國範圍內禁止墮胎，拜登正跨黨派接觸海利選民，邀請他們加入他日益壯大且勢在必得的選民聯盟，這些人將決定這次選舉的結果。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130330