海利退出初選 拜登爭取共和黨溫和派及獨立選民支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）在美國共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）宣布退出黨內初選後，現任總統拜登今天試圖爭取海利的選民支持，呼籲他們在今年11月總統大選將票投給他。

路透社報導，海利的支持者通常是共和黨溫和派及獨立選民。她昨天在「超級星期二」（Super Tuesday）慘敗，在15州的共和黨總統提名初選中，前總統川普拿下14州。

海利今天已在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）發表演說，正式宣布退出黨內初選。但她並未在退選之際表態支持川普。

拜登今天發表聲明指出，海利願意說出有關於川普的真相，包括「始終伴隨著他的混亂情況」以及「他無法辨別是非」。

此外，拜登也在聲明中提及：「川普已表明，他不要海利的支持者。我想要表明：他們在我的選戰中有一席之地。」

拜登指稱：「我知道，在很多方面，我們見解不一。但在維護美國民主、擁護法治、以正直、高尚和尊重的方式對待彼此、維持北大西洋公約組織（NATO）及勇敢對抗美國的敵手等基本問題上，我希望且相信，我們能夠找到共同點。」（譯者：陳正健）1130307