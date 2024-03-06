更多編輯台推薦新聞：
姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
首頁 / 國際
2024美國大選
新聞專題
2024美國大選1/16
首頁 / 國際

CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

2024/3/6 19:58（3/6 20:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前南卡羅來納州州長海利。（路透社）
前南卡羅來納州州長海利。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士透露，前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）將在今天宣布退出共和黨總統提名初選。

海利是前總統川普爭取共和黨總統提名初選的唯一對手。川普在「超級星期二」的15州共和黨總統提名初選拿下14州，僅在佛蒙特州敗給海利。

在超級星期二的共和黨初選中，海利僅拿下43張黨代表票，川普則贏得764張。

海利預計於當地時間上午10時在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）發表談話。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130306

#川普
#海利
#共和黨
延伸閱讀
中斷川普連勝 海利拿下華府迎來共和黨初選首勝川普拜登超級星期二大勝 11月總統大選再度對決拜登超級星期二僅1處吞敗 美屬薩摩亞商人巴默靠視訊競選勝出美最高法院推翻科州判決 裁定川普有總統初選資格
2024美國大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
如果川普當選 學者：中國有機會拉攏中間勢力
172.30.142.49