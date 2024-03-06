CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士透露，前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）將在今天宣布退出共和黨總統提名初選。

海利是前總統川普爭取共和黨總統提名初選的唯一對手。川普在「超級星期二」的15州共和黨總統提名初選拿下14州，僅在佛蒙特州敗給海利。

在超級星期二的共和黨初選中，海利僅拿下43張黨代表票，川普則贏得764張。

海利預計於當地時間上午10時在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）發表談話。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130306