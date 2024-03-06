紐時：馬斯克認拜登必須敗 川普急找他當金主

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據聽過相關簡報3名人士指出，為延續總統選戰力道而需款孔急的美國前總統川普3日在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）會見舉世數一數二有錢富豪馬斯克和幾名共和黨金主。

「紐約時報」（The New York Times）報導，可望於11月總統選戰中與現任總統拜登再度遭遇的川普和團隊致力找到新的大金主來鞏固財務。根據曾經與川普商討此事人士指出，川普曾向盟友大讚馬斯克（Elon Musk），表示希望可以很快與他一對一會面。

目前仍不清楚馬斯克是否打算贊助川普，不過他最近的社群媒體貼文暗示，拜登必須在11月大選中落敗。曾經與馬斯克私下談話人士也證實他的這項觀點。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，馬斯克擁有約2000億美元身家，若決定挺川普，單靠他的財力就能打消拜登陣營的財務優勢。

川普幕僚和馬斯克都沒有回應置評請求。

馬斯克向來標榜自己政治立場上屬於獨立派，而且跟諸多商界領袖一樣，他多年來對兩黨候選人都會捐款。不過跟其他億萬富豪不同的是，他不曾在總統大選中大灑幣押寶，多年以來對民主黨和共和黨的捐款金額相當。

親近馬斯克的消息人士表示，與政府的關係讓馬斯克一向對於只跟一個政黨維持密切關係的作法抱持謹慎態度。眾所周知，2017年川普決定退出巴黎氣候協定後，馬斯克於川普任內退出2個商業諮詢委員會。

馬斯克當時發文說：「氣候變遷是真實的，離開巴黎（氣候協定）對美國或世界都不利。」

馬斯克與川普也曾有過嫌隙。2022年美國期中選舉前幾個月，他和川普互相辱罵，川普斥馬斯克是「唬爛仙」（bullshit artist），馬斯克則暗諷川普「日薄西山」。

不過與此同時，馬斯克立場上偏向共和黨的趨勢也越來越明顯。

馬斯克對移民議題的言論變得越來越危言聳聽。他曾表示，總統的移民政策威脅到美國本身的存在，已經把美國民主推向邊緣。他暗示，民主黨正在「引進大量非法移民」，以在選舉中作弊。沒有證據支持他所謂大規模選民舞弊的說法。

馬斯克今天在推文中說：「如果美國試圖吸納全世界，它就會淪陷。」稍早他發文稱拜登政府的移民政策相當於「叛國」。

與馬斯克關係密切、不願意具名人士指出，如果他真的對川普相挺，他對移民的看法會是一個重要動機。

不過，馬斯克是否會支持川普再選總統仍在未定之天。他在共和黨提名戰之前曾表示，傾向於支持佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。迪尚特去年5月在與馬斯克的音頻直播討論中正式投入選戰。外界普遍猜測，馬斯克隨後會向支持迪尚特的共和黨超級政治行動委員會（Super PAC）捐款，卻從來沒有發生。

即使馬斯克最終沒有決定向支持川普的超級政治行動委員會捐款，或以其他方式灑錢幫助川普，他本身就擁有可觀聲量。他在X平台上擁有1億7500萬追隨者，在美國能夠像他一樣左右新聞報導的人不多。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130306