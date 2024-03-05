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貝佐斯擠下馬斯克 重登世界首富寶座

2024/3/5 13:39（3/5 13:46 更新）
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亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據彭博億萬富翁指數，美國最大網路零售商亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯今天擠下電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，重登世界首富寶座。

法新社報導，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），貝佐斯（Jeff Bezos）淨資產2000億美元，超越馬斯克（Elon Musk）1980億美元。

馬斯克也是舊稱推特（Twitter）的社群平台X和美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆。隨著近幾個月來特斯拉股價下跌25%，馬斯克個人財富縮水超過300億美元。

雪上加霜的是，今年1月時法院宣布，特斯拉2018年給予馬斯克的一項價值558億美元薪酬方案無效。

反觀已退出經營團隊的貝佐斯，則是因為亞馬遜公司股價攀升而受惠不少。儘管最近拋售價值約85億美元的股票，他仍是公司最大股東。

法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）在全球富豪榜仍排名第3，淨資產1970億美元。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130305

#貝佐斯
#貝佐斯
#特斯拉
#馬斯克
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