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亞馬遜文件：創辦人貝佐斯未來一年將出售5000萬股

2024/2/3 17:24（2/3 18:15 更新）
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亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）
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（中央社西雅圖2日綜合外電報導）根據亞馬遜公司（Amazon）今天提交給美國證券管理委員會的文件，其創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）將在未來一年出售這家線上零售及雲端服務公司5000萬股的持股。

路透社報導，目前亞馬遜股價為每股171.8美元，以此估值計算，5000萬股的價值高達86億美元。

美國電商巨擘亞馬遜最新年報指出，這項售股計畫將受到特定條件限制；該計畫是在2023年11月8日通過，預計在2025年1月31日之前完成。

亞馬遜在假期購物季的銷售表現優於預期，其獲利豐厚的雲端業務也顯示，人工智慧（AI）驅動的特點獲得早期收益，帶動亞馬遜今天股價收盤上漲近8%。

在科技股強勁反彈下，去年亞馬遜股價飆漲超過80%，表現優於美股標準普爾500指數（S&P 500 Index）。

貝佐斯於1994年成立網路書店亞馬遜，隨後擴大發展為電商零售公司。貝佐斯於2021年辭去執行長一職，接任執行主席。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），貝佐斯目前在全球富豪榜排名第3，財產淨值高達1850億美元。（譯者：洪培英/核稿：侯姿瑩）1130203

#貝佐斯
#貝佐斯
#路透社
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