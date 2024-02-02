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受惠雲端及假期購物潮 亞馬遜Q4營收超乎預期

2024/2/2 11:06
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（中央社舊金山1日綜合外電報導）得利於雲端業務和假期購物季消費強勁成長，亞馬遜今天表示，第4季營收超乎預期，帶動股價盤後勁揚5%。

亞馬遜（Amazon.com）預計本季營收為1380億美元（約新台幣4.36兆元）到1435億美元（約新台幣4.53兆元）間，倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師的預測則是1421.3億美元（約新台幣4.49兆元）。

全球最大的雲端服務供應商「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services, AWS）第4季營收為242億美元（約新台幣7647億元），基本上與分析師預期的242.6億美元（約新台幣7666億元）相符。

AWS執行長賈西（Andy Jassy）在聲明中提到，他們「持續長期地關注客戶，並給予出色的配送服務」。他並列舉將生成式人工智慧（AI）納入其他服務的努力，稱新功能「開始反映在我們的整體成果上」。

亞馬遜股價今年上漲了6%以上，過去12個月上漲了41%。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）分析師卡納維斯（Sky Canaves）說：「亞馬遜在2023年的假期季中，無疑是贏家，因為它在時間較長的購物季中佔有主導地位，並再度著重更快的送貨和消費者優先的基本類別。」卡納維斯預估，亞馬遜今年將擴大美國電子商務的市佔率。

卡納維斯說：「第3方市場快速成長，賣家的需求提振了高利潤的廣告業務。但所有人的目光都將集中在AWS上，其緩步加速的成長...讓人對雲端部門是否能夠與對手競爭保持自己的地位，留下一些揮之不去的疑慮。」

本週稍早，在客戶相繼測試新的AI功能並建立自身AI服務之際，微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet的雲端營收上季大幅增長，超出了華爾街的預期。

但開發這些尖端功能的成本不斷上升，惹惱了那些希望新科技能大幅提升銷售的投資人，導致股價下跌。

LSEG的資料顯示，亞馬遜第4季銷售成長14%，達到1700億美元，超過分析師預期的平均值1662.1億美元；調整後每股獲利1美元，也高於分析師平均估值每股80美分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130202

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