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川普超級星期二大勝後 獲共和黨大老麥康奈表態力挺

2024/3/7 01:03
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天表態支持川普角逐白宮大位。麥康奈曾一度因2021年1月6日國會山莊暴動案指責川普「可恥」，如今已轉而力挺他重返白宮。

美聯社報導，川普於「超級星期二」（Super Tuesday）大獲全勝，進一步鞏固他在共和黨內總統初選的領先地位，不久後麥康奈即發布簡短聲明，表態支持川普問鼎白宮。

他在聲明中表示：「相當明顯，前總統川普已經贏得共和黨選民的必要支持，成為我們的美國總統候選人。這應該不會令人意外，作為被提名人的他，將獲得我的支持。」

麥康奈為共和黨建制派，對於2021年美國國會山莊暴動案，他曾批評川普「在道德上負有責任」，並承認拜登贏得2020年總統大選。

隨著共和黨內川普勢力崛起，麥康奈已於上週突然宣布，他今年將卸下共和黨參院領袖職務。他於2007年開始出任這個職位，是美國史上任職最久的參院領袖。（譯者：陳正健）1130307

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