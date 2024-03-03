川普拿下密蘇里州黨內初選 料以壓倒性優勢鎖定提名

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（中央社密蘇里州哥倫比亞2日綜合外電報導）美國前總統川普今天在密蘇里州共和黨黨團會議（caucus）贏得勝利。愛達荷州的共和黨人也計劃在今天稍晚舉行黨團會議。

美聯社報導，川普在黨內僅剩的挑戰者、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）仍在苦苦尋求大選年的首場勝利。

共和黨的下一場活動預計明天在哥倫比亞特區（District of Columbia）登場。3月5日則是「超級星期二」，屆時15個州和美國領地薩摩亞（Samoa）將舉行初選，預計川普將以壓倒性優勢鎖定提名。

此外，密西根州的共和黨人今天在大急流城（Grand Rapids）舉行的代表大會上，開始分配該州55張代表票中的39張，川普贏得了其中的36張，還有3張尚未分配。

上月27日，川普以68%的得票率輕鬆贏下密西根州黨內初選，而海利的得票率僅為27%。（譯者：施施）1130303