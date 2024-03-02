駐中使館微博評論無法立即顯示 美方不滿

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（中央社台北2日電）中國股市先前大跌，沮喪憤怒的中國民眾2月湧入美國駐中國大使館微博留言宣洩不滿，有人比喻成為中國人的「哭牆」後，網友評論內容變成未能立即顯示，美駐中使館1日發文表達不滿，強調討論和批評很重要。

美國駐中國大使館官方微博2日發文，指帳號未啟用過濾評論功能。「網民對我們最近發布的內容進行評論時，或發現評論顯示有所延遲。我們認為討論、辯論和批評很重要。」

駐中使館強調，「我們對評論內容未能及時顯示感到不滿。」

美國之音今天報導，前新浪微博審查員、研究中國審查制度的「中國數位時代」編輯劉力朋表示，微博一般沒有權限去處理美國使館的內容，審查美國大使館的社媒帳號可能是受到中國政府的明確指示。

劉力朋說，中共一向很重視評論區評論，都有專人去盯的，這本來就是受他們高度關注的一個地方。

報導指出，中國監管外國使館社群媒體過去曾有不少例子，2023年，中國社群媒體微信封鎖了美國駐中大使館發布的美國總統拜登（Joe Biden）國情咨文演說的摘錄。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2022年的對中政策演講中文翻譯，美國駐中大使館微信公眾號發布後，隨即遭微信屏蔽。

2021年，因不滿發文多次受限，荷蘭駐中國大使館關閉了其在微信的公眾號。

英國駐中大使館2020年曾透過微信公眾號發布了「關於香港問題的更正說明」後，文章在兩小時後便遭刪除。

2018年的20國集團（G20）峰會期間，時任美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤談話內容廣受關注，但美國駐中使館的微信公眾號有關會談內容的文章下，網友留言和評論被網管刪除或屏蔽。

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中國股市不斷下跌，今年2月2日上海證券綜合指數跌破2700點，創下新低紀錄。同時，官媒人民日報發布一篇「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」文章，讚美中國的成就。

感到不滿的中國網友湧到美國駐中國大使館的微博頁面，在一條有關保護長頸鹿的最新貼文下湧入大批留言批評中國政府，被戲稱為「長頸鹿事件」，有人比喻美使館的微博留言區已成了中國人的「哭牆」。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130302