路透：美調查中國車資安風險 含政治經濟考量

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登本週指示調查中國製車輛是否可能用於監視美國人；由於美國目前少有這種車在路上行駛，因此看來還未構成立即威脅。

白宮昨天宣布展開調查，以釐清「可連網」車輛是否成為「間諜和破壞的新途徑」，帶來國家安全風險。

拜登力圖在今年11月總統大選贏得連任。美國汽車製造商已表明很擔心、甚至恐慌未來必須在國內與中國電動車競爭；一個汽車遊說團體近期表示，這可能導致「滅絕事件」。

中國電動車產業近年一枝獨秀，且企圖出口全球，這些車的價格通常遠比美國電動車更低。

拜登在聲明中提到這項經濟威脅，並表達對間諜活動的擔憂：「我們要確保汽車業的未來會是由美國工人在美國製造。」

路透社報導，政治和政策專家同意中國間諜活動確實是威脅，但也認為拜登咄咄逼人是他展現自己對中國態度強硬的另一個機會。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）說：「這項聲明似乎意在淡化說他對中國軟弱的指責，也是為了找到克服這項挑戰的辦法。」

中國駐華府大使館則批評拜登「大肆宣揚『中國威脅』理論」以抑制競爭。

甘思德說，美方有理由發起調查，但他也擔心挑起基於「言過其實的國安疑慮」的保護主義。他警告，這可能造成全球供應鏈混亂，傷害美國產能。

許多產業官員呼籲針對中國汽車製造商提高貿易壁壘，美國和歐洲也正考慮這麼做。電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年1月曾說，如果不這麼做，中國將「擊敗」全球汽車競爭對手。

拜登政府沒有提出美國境內目前極少數的中國製車輛在刺探資訊的證據，但中國利用科技監視美國早非新鮮事。路透社今年1月報導，華府去年已展開打擊中國駭客一波損及數以千計連網設備的行動。

密西根州民意調查專家波恩（Bernie Porn）認為，拜登這番話是想在密西根州爭取支持。密西根州是美國汽車產業中心，也是在2024年總統大選中具有決定性角色的寥寥數州之一。

波恩說：「他確實需要展開攻勢，讓（前總統）川普聲稱工作機會都跑到中國去的說法變得沒有殺傷力。」

川普很有可能代表共和黨再次與拜登爭奪總統大位，他經常在競選活動中取笑電動車，說電動車是扼殺工作機會的「騙局」，也是向中國投降。

密西根州選出的民主黨籍聯邦參議員皮特斯（Gary Peters）說，中國電動車既是經濟威脅，也是安全威脅，「最重要的是，美國不容中國共產黨支持的企業所製造的車輛」。

在美國汽車製造商和工會要求提高抗中貿易壁壘的壓力愈來愈大之際，美國政府也正就中國高科技車輛帶來的間諜威脅或更嚴重的情況發出警告。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）最近談到，中國政府可能會試圖切斷美國境內數十萬輛中國連網車以製造混亂；她說，中國高科技車輛「可能立即、同時因為北京某個人而失靈，細想就覺得可怕」。

她還說，連網車輛會蒐集大量敏感資訊，可能包括家長到學校接送孩子的地點、上班路線或銀行打來討論逾期未還貸款的電話等。

美國前反情蒐官員皮里西（Anna Puglisi）認為，商務部的國安考量不無道理，因為車上裝有許多感應器，能追蹤地點和個人連絡資訊，尤其當車商來自像中國這樣「具有戰略動機的民族國家」。

皮里西說：「更宏觀的問題是，要如何對付一個公私不分、軍民不分，還強徵商業領域為國家戰略目標服務的民族國家？」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130302