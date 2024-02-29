美第3州除名 伊利諾法官裁定川普無資格總統初選

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國伊利諾州法官今天裁定，前總統川普因涉2021年1月6日國會大廈遇襲事件，沒有資格參該州總統初選。這項裁定讓伊利諾成為科羅拉多和緬因後，第3個將川普從選票除名的州。

政治新聞網站Politico報導，伊利諾州法官波特（Tracie Porter）根據美國憲法第14修正案第3款的解釋，裁定川普不具參選資格，但暫緩執行到3月1日，以便川普就此案提起抗告。伊利諾州預定3月19日舉行初選。

美國憲法第14修正案第3款明文規定，任何宣誓「擁護」美國憲法且後來「從事於顛覆或反叛國家的行為」或「給予國家敵人協助或方便」的人，「均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人」。

報導說，波特這項裁定效力可能不會太長。

美國聯邦最高法院本月稍早針對科羅拉多州一項川普不具參選資格的裁定聽取正反兩方論點。聯邦最高法院9位大法官意識形態各異，但似乎都對各州有權根據所謂「反叛」條款取消總統參選人資格作法抱持懷疑態度。

不過，聯邦最高法院裁定結果尚未出爐。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130229