川普民事詐欺案法官收可疑信件 含白色粉末掀恐慌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國紐約法官恩格隆16日命令川普支付4億5400萬美元的民事詐欺案罰金，法院人員今天在寄給他的一封信封中發現白色粉末。這是涉及川普訴訟案關鍵人物的最新安全恐慌事件。

美聯社報導，今天早上9時30分左右，恩格隆（Arthur Engoron）所在的曼哈頓法院一名檢查信件的法院官員打開信封時，一些粉末從信封中掉出，撒落在這名官員的褲子上。法院發言人貝克（Al Baker）說，對危險物質進行的初步檢測結果顯示為陰性。

這封信件是在法院辦公室打開，導致辦公室一度短暫關閉，但法院依舊維持開放。貝克說，這名法院官員與其他可能接觸到粉末的工作人員已暫時隔離。目前未傳出有人受傷。

貝克說，恩格隆沒有接觸到信封或粉末狀物質。

不到兩週前，恩格隆發布裁決懲罰川普、他的公司與高層，包括他的兩名兒子艾瑞克（Eric Trump）與小唐納（Donald Trump Jr.），原因是他們串謀欺騙銀行、保險業者與其他人，藉由在財務報表中誇大他的財富以獲取貸款與進行交易。

除了高得令人咋舌的金融裁罰外，恩格隆作出的裁決也迫使川普公司高層改組，讓川普集團（Trump Organization）受到法院監督，並對川普集團如何從事生意實施嚴格限制。

今年1月，此案終結辯論數小時前，有關當局接獲恩格隆的長島（Long Island）住家收到炸彈威脅趕赴現場處理。恩格隆的議事室也通報收到數以百計的騷擾與威脅電話、電郵、信件與包裹。

另外，在去年耶誕節當天，司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）接到一通虛假的緊急電話，聲稱他的住家發生槍擊事件。

檢方表示，在華府與佛羅里達州領導川普聯邦起訴案的史密斯，自從獲任特別檢察官以及川普開始發布關於他的資訊以來，便一直收到許多威脅與恐嚇訊息。

幾天後，監督川普華府官司的聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutka）也收到類似的虛假緊急電話。川普在華府遭控密謀推翻2020年敗選結果，在佛羅里達州遭控離開白宮後囤積機密文件。

本月26日，川普的長子小唐納打開一封信件，發現內含不明白色粉末與死亡威脅內容，穿著防護衣的警方隨後前往小唐納的佛州住家了解。2018年一封寫給小唐納的信件以及2016年寄給艾瑞克與川普大樓（Trump Tower）的信件也含有白色粉末。

使用白色粉末引起恐慌的惡作劇攻擊溯自2001年，當時有新聞機構與兩名聯邦參議員的辦公室收到含有致命炭疽病的信件，這些信件造成5人死亡。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130229