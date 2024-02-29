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川普主張總統享豁免權案 美最高法院同意審理

2024/2/29 12:11
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國最高法院今天同意聽取川普提出擔任總統期間享有豁免權的主張，進一步推遲了對他試圖推翻2020年大選指控的審判。

法新社報導，最高法院定4月22日那週就此案進行辯論，並表示川普的聯邦選舉干預案審判將暫時擱置。

川普原定3月4日在華盛頓接受審判，罪名是企圖顛覆民主黨人拜登贏得2020年大選結果，但由於他的總統豁免權主張在法庭上遭遇困難，訴訟程序已被凍結。

77歲的川普對最高法院的決定表示歡迎。

川普在其創立的保守派平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果沒有總統豁免權，總統將無法為了美國的最佳利益正常運作或做出決定，他絕不能因為害怕遭到報復而行動！」

預計最高法院將在6月任期結束前做出裁決。

美國前總統是否可以免受起訴的問題在美國法理學中是一個未經檢驗的問題，因為在川普之前，從未有前總統被控犯罪。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130229

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