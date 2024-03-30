無視內外指責 拜登政府同意給以色列炸彈與戰機

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）儘管華府公開表達對以色列將向加薩南部拉法（Rafah）用兵的憂慮，但2名消息人士今天表示，美國近日已授權運交價值數十億美元的炸彈和戰機給以色列。

路透社報導，消息人士證實華盛頓郵報的報導。華郵稍早引述美國國防部和國務院知情官員披露，這項新的交付方案包含逾1800枚MK84型2000磅通用炸彈，以及500枚500磅MK82型炸彈。

華府對長期盟友以色列提供每年38億美元的軍援。

這項援以包裹適逢國際大肆撻伐以色列持續對加薩地區的轟炸和地面攻擊；與美國總統拜登同屬民主黨的部分成員，則呼籲他削減對以色列軍援。

美國急於提供防空武器和彈藥給以色列，但部分民主黨人士和阿拉伯裔美國人團體批評拜登政府力挺以色列的作法，他們說這會讓以色列有恃無恐。

拜登今天坦言，許多阿裔美國人對加薩戰爭和美國支持以色列及以軍作戰「感到痛苦」。

儘管與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在公開場合的分歧日益擴大，但拜登矢言繼續支持以國。（譯者：洪啟原/核稿：陳亦偉）1130330