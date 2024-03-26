批日本缺乏勇氣 金與正：平壤將拒絕接觸或談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾26日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的胞妹金與正昨天稱日本首相岸田文雄要求與金正恩舉行峰會，她今天表示，平壤將拒絕與日本展開「任何接觸或談判」。

北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導，大權在握的金與正表示，平壤將拒絕與日本展開任何接觸，因為東京當局對「新的」北韓—日本關係缺乏「勇氣」，包括對日本人遭北韓綁架議題和對北韓軍事計畫的立場等。

金與正說，「我們的政府再次清楚了解到日本的態度，結論是我們將無視並拒絕與日方展開任何接觸或談判，我們對北韓—日本峰會不感興趣」。

北韓與日本的關係一向緊張，包括長期以來的綁架問題和北韓武器計畫遭禁止等。岸田文雄近來表示有意願改善雙邊關係，平壤也暗示不會反對。

岸田文雄去年就曾說，願意「無條件」和金正恩見面，並表示東京願解決所有問題，包括北韓在1970年代和1980年代綁架日本公民一事。這個議題至今仍會挑起日本人的強烈情緒。

金與正昨天說，岸田文雄最近表示有意儘快透過「另一個管道」會見金正恩，但她強調如果東京的政策不轉向，平壤不太可能同意會面。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130326