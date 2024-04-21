中橫公路流芳橋路段大規模坍方 機具搶修

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）0403強震後，中橫台8線東段災情嚴重，公路局展開道路、邊坡災後搶修施工，並實施交維管制措施；今天上午8時許，台8線174.4K流芳橋路段大規模坍方、道路中斷，已派機具搶修。

花蓮縣警察局新城分局表示，今天上午8時許，台8線174.4K流芳橋路段發生坍方導致道路中斷，由於大小落石不斷，警方趕緊通報工務單位，並拉起封鎖線。

省道台8線中橫公路因花蓮強震柔腸寸斷，公路局自4月8日起至4月30日進行道路、邊坡災後履勘與搶修施工，114.6k（合歡派出所）至184.5k（太魯閣口）路段搶修施工交維管制措施，管制放行時段為每天上午8時至9時、12時至下午1時及下午4時至下午5時止，下午5時以後只出不進，晚間8時以後夜間全面封閉。

公路局東區養護工程分局提醒，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：黃世雅）1130421