瑞典籍中國設計師 無懼壓力挺身反維吾爾集中營

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瑞典籍中國設計師Louise Xin在2021年斯德哥爾摩時裝週上，讓模特兒手持「解放維吾爾：終結種族滅絕」與「支持阿富汗」等標語，引起關注，登上「時尚」雜誌，一夕爆紅，卻也遭到中國媒體批評及網民抵制。（Louise Xin提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年10月4日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）巴黎時裝週剛落幕，瑞典籍華裔設計師Louise Xin作品引起矚目，她勇敢為維吾爾種族滅絕等人權議題發聲，遭中國網友抵制。她告訴中央社，人性與良心比金錢更重要，無法對集中營視而不見。

巴黎時裝週4日落幕，駐法國瑞典學院（Institut Suédois）2日舉辦一場別開生面的座談，邀請瑞典籍中國裔新秀設計師Louise Xin、歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、維吾爾社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）、標籤倫理聯盟（Collectif Ethique sur l'etiquette）主席阿加圖尼（Nayla Ajaltouni）等人，從產業角度討論中國維吾爾族強迫勞動議題。

今年6月Louise獲歐洲議會選為沙卡洛夫研究員（Sakharov Fellow），和全球其他13位和平倡議者受邀至歐盟總部研習倡議工作與交流。她是首位來自歐洲，也是首位時尚產業的獲選者。

赴法參與時裝週的Louise 3日接受中央社專訪，分享她為何願意挺身而出，成為首位譴責維吾爾集中營的設計師，更是第一位到歐洲議會為維吾爾族發聲的中國裔人士。為了中國親友安全，她希望以慣用名字Louise Xin受訪。

在中國出生成長，Louise 10歲時和母親搬到瑞典，從小喜歡繪畫和設計，同時關注環保，2年前她開設了北歐第一間只租不賣的禮服品牌。她譴責時尚產業「黑暗面」，即透過勞工剝削壓低成本，「服裝便宜，是因為有人付出代價；而現代奴役的最糟形式，就是集中營」。

幾年前她第一次聽說維吾爾種族滅絕，感到非常驚訝，因為一直以為中國以少數民族文化為傲。「當時很多中國人都說是西方抹黑宣傳，所以我花了一年的時間蒐集和研究資料，也與集中營倖存者及家人見面交流，確認這是真實發生的」。

Louise激動表示，她不相信有人了解事實後，還能視而不見，「我不害怕死亡，但說真的，我恐懼被關進那樣的集中營，那是納粹大屠殺（holocaust）再次上演」。

她告訴中央社，很多人認為她抵制強迫勞動是因為反對中國，「但我想做的，只是想讓大家意識到產業黑暗面與現代奴隸的問題，希望時尚產業能更永續、健全。不過，我也算是中國人，所以我將打擊中國強迫勞動視為己任」。

2021年Louise在斯德哥爾摩時裝週上，讓身著蓬紗裙訂製服的模特兒手持「解放維吾爾：終結種族滅絕」橫幅與「支持阿富汗」等標語，引起關注，登上「時尚」（VOGUE）雜誌北歐版專訪，一夕爆紅，令她始料未及。

報導在微博上大量轉發，遭中國網友抨擊、抵制，連中國官媒環球也寫報導加以批評。隔天她上微博搜尋，卻發現自己名字疑遭封鎖，「我只是小小設計師，做的事對中國為何有那麼大威脅，真的搞不懂」，並坦言應該無法再造訪中國。

記者問，作為第一位到歐洲議會為維吾爾集中營發聲的中國人是否擔心。Louise回覆，一開始很多人不理解她的決定，認為此舉非常危險，甚至愚笨，不只因為會失去中國廣大的奢侈品市場，更有可能面臨人身威脅。

儘管擔心，Louise仍然態度堅定表示要辨別優先順序：「是人性，還是錢？」她告訴記者，對她來說最重要的是做有良心的事。「這件事比我個人重要太多了，若我停止，還有多少時尚界人士會出來發聲？」

她透露，很多產業人士都覺得中國維吾爾強迫勞動議題太過「政治化」不願觸碰，「但你如何能談論關懷世界，卻對生活其中的人漠不關心？」

Louise坦言曾經認為這無關政治，但她開始改變想法，明白一切都與政治有關。她說：「作為公民，若你不在乎，就會有他人幫你決定生活。要成為你想看見的那個改變。」

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今年夏天Louise積極從旁參與歐盟強迫勞動商品禁令法案的草擬，她指出美國去年「防止維吾爾人強迫勞動法」簽署立法後，維吾爾地區棉花產量即減少40%，顯示國際施壓能帶來很大影響。

她希望歐洲公民運用權力，給相關政府壓力，也盼上述草案明年能順利通過。未來她會繼續與歐洲議會合作，透過品牌為弱勢發聲，終結強迫勞動，「讓人們得以自由、和平地生活」。（編輯：林憬屏）1111004

瑞典籍中國設計師Louise Xin 3日談支持維吾爾族的心路歷程。她身旁服裝上寫滿新疆公安文件中的受害者姓名，右後方則是以維族朋友贈送的艾德萊斯綢所製作的傳統服飾。她表示，全白服裝是希望在努力倡議下，服裝產業可以迎來全新的開始。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月4日

駐法國瑞典學院2日舉辦一場別開生面的座談，邀請Louise Xin（左1）、歐洲議員格魯克斯曼（右1）、維吾爾社會學者瑞函（左2）、標籤倫理聯盟主席阿加圖尼（左3）等人討論中國維吾爾族強迫勞動議題，有上百位年輕世代的時尚從業者參與。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月4日