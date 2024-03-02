時尚潮嬤艾瑞絲愛普菲爾辭世 享嵩壽102歲

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（中央社紐約1日綜合外電報導）電影「時尚天后的繽紛人生」（Iris）主角艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel）今天與世長辭，享嵩壽102歲。這位紡織專家、室內設計師暨時尚名人以特立獨行風格聞名。

美聯社報導，公關證實「不同凡響」的艾瑞絲愛普菲爾過世，但未透露死因。艾瑞絲愛普菲爾的Instagram頁面今天也發文寫道：「艾瑞絲‧貝瑞爾‧愛普菲爾（Iris Barrel Apfel），1921年8月29日到2024年3月1日。」她過世前一天還曾發文慶祝2月29日閏日，代表她102歲半生日。

出生於美國紐約市皇后區（Queens Borough）的艾瑞絲愛普菲爾以不羈、搶眼打扮、將高級訂製服與大型珠寶飾品混搭聞名。例如她的經典造型之一，就是身穿具有美洲原住民珠飾的外套，搭配羽毛圍巾與粗珠串和手鐲。

她戴著又大又圓的黑框眼鏡，塗著鮮紅的口紅，頂著一頭白色短髮，每每現身時裝秀都引人注目。

她曾說過：「我不漂亮，也永遠不會變漂亮，但沒關係。我有更厲害的，就是有型。」

艾瑞絲愛普菲爾昔日和丈夫卡爾（Carl）開了紡織公司「舊世界織布工坊」（Old World Weavers），並且專門從事修復工作。國家廣播公司新聞網（NBC News）報導說，她還曾替9位總統裝潢白宮。

紐約市大都會藝術博物館服裝學院（The Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute）2005年舉辦一場有關艾瑞絲愛普菲爾的展覽，讓她一炮而紅。她晚年也經常出現在眾多名牌的廣告中、聯名推出珠寶、服飾、化妝品等，而且活躍於社群媒體。

她被問到個人時尚建議時說：「每個人都應該找到自己的風格。我是非常注重個性的人，我不喜歡潮流。如果能了解自己是誰、自己的樣子、認識到自己可以掌握的地方，你就會知道該怎麼做。」

法新社提到，她曾在一場聚會上要年輕女孩們「敢於與眾不同。做自己，有個性」。她還打趣地說：「如果某些穿搭效果不如預期，別擔心，時尚警察不會逮捕你。」

艾瑞絲愛普菲爾的丈夫在2015年過世，兩人膝下無子。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130302