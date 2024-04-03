花蓮地震 國防部：民安演習賦予地方首長調整權力

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（中央社記者吳書緯台北3日電）東部地區今天發生規模7.2地震，全台各地傳出災情。國防部表示，113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）11日由桃園市政府舉辦年度第1場次，今年演習訓令特別增加緊急狀況時，賦予地方政府首長有權力做適當調整。

國防部今天上午舉行例行記者會，主題為「113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習說明」。國防部全民防衛動員署物力動員處處長沈威志表示，「民安演習」援例結合行政院「災害防救演習」，由全國22個直轄市、縣市政府，採2年1輪方式辦理，演習主在強化各地方政府面對各類災害整備作為，並檢視防救災量能整合與應變機制。

針對11日由桃園市政府所舉行的年度第1場次「民安10號演習」是否受到地震影響延期，沈威志表示，由於地震才剛發生，全動署會與桃園市政府保持密切聯繫，後續若有修正都會有所因應。

沈威志表示，去年嘉義市曾經因為颱風，民安演習停止辦理，再之前也有肺炎因素，民安演習有延後或停辦狀況，今年「民安10號演習」的訓令，特別增加緊急狀況時，賦予地方政府首長適當調整權力。

沈威志表示，今年「民安10號演習」預定於4月至7月間，由桃園市等3個直轄市及南投縣等8個縣市政府辦理，演習區分上午「兵棋推演」及下午「綜合實作」兩階段，兵棋推演由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。

沈威志說，綜合實作由地方首長擔任指揮官，統籌轄屬公、民營事業單位及民防團隊、替代役（含備役）、救難、志工團體、國軍及後備軍人輔導組織等單位，並依演習想定狀況，採「實物、實地、實作」方式，驗證緊急事故應變整合機制。

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針對演練重點，沈威志說，戰時景況下的戰災搶救課目占70%以上，地方政府演練「聯合應變中心」開設，驗證指管機制，並選定轄區內重要民生、經建及關鍵基礎設施，並於現地操演緊急搶救作為，亦演練戰時災民收容救濟站編組及開設演練，並邀請潛勢區民眾配合演習，加強推廣緊急避難包攜行運用。

民安10號演習各縣市主辦的場次期程，分別是4月11日為桃園市政府、4月18日南投縣政府、4月25日彰化縣政府、5月2日屏東縣政府、5月9日嘉義縣政府、5月16日苗栗縣政府、6月6日新竹縣政府、6月13日宜蘭縣政府、6月20日雲林縣政府、7月23日新北市政府、7月25日高雄市政府。（編輯：張均懋）1130403