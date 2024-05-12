旅客頻闖阿里山林鐵軌道 觀光署祭罰則

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（中央社記者余曉涵台北12日電）阿里山國家森林遊樂區眠月線廢棄鐵道是拍照秘境，不少旅客貪圖方便順道闖入營運中的祝山線鐵軌。對此，交通部觀光署提醒旅行業者，切勿安排旅客行走鐵路（軌道）遊程活動。

阿里山國家森林遊樂區森林鐵道，被譽為台灣最美的鐵道秘境，生態豐富，景色優美，其中眠月線鐵道在921地震毀損嚴重停駛，眠月線廢棄鐵軌目前已成為不少旅客的拍照秘境。

不過，由於眠月線起點與營運中的祝山線共用起點車站，共用3公里軌道後才分開，不少旅客因貪圖方便不走步道繞路，而是直接闖入祝山線軌道。

對此，交通部觀光署日前發函指出，阿里山林業鐵路預定今年7月全線通車，目前進行試運轉壓力測試時，遇到旅客行走軌道，請旅行業者辦理國內旅遊時，切勿安排旅客行走鐵路（軌道）遊程活動，如有違反規定經查獲屬實者，將依發展觀光條例規定處罰 。

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觀光署指出，依鐵路法第57條及第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上10萬元以下罰鍰；致重傷者，處10萬元以上30萬元以下罰鍰；致人死亡者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰。

觀光署指出，依旅行業管理規則第49條第8款規定，旅行業不得有安排的旅遊活動違反台灣或旅遊當地法令行為，違者依發展觀光條例第55條第3項規定，可視情節輕重，令限期改善或處1萬元以上5萬元以下罰鍰。（編輯：陳清芳）1130512