巴西南部洪災 不會游泳男子用皮划艇救起多人

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）59歲巴西民眾布瑞索拉不會游泳，也從未使用過皮划艇，但近日巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）發生嚴重洪災時，他馬上借了一艘皮划艇，奮不顧身營救洪水中的災民。

過去一週，南大河州首府快樂港（Porto Alegre）居民布瑞索拉（Ivan Brizola）和其他志工一起在洪水中救起300多人和數十隻動物。

南大河州洪災至今已造成107人死亡，約32萬7000人無家可歸，影響431個城市的170萬人。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，當洪水開始淹沒領城鎮，混亂接踵而至時，布瑞索拉向家門口市場魚攤老闆借了一艘皮划艇，開車前往遭受重創的卡諾阿斯市（Canoas）。當時，他在快樂港的家還沒受到影響。

布瑞索拉是老師出身，畢生習武，體能狀態極佳。除了皮划艇之外，沒有帶其他衣服或任何救援設備。

根據布瑞索拉敘述，救援第2天，他在馬蒂亞斯老社區（Mathias velho）營救災民時，透過水往下看，只看見路燈柱的變壓器，顯示水深達8公尺以上。

雖然不會游泳，也從未使用過皮划艇，布瑞索拉仍在營救災民時自學如何在洪水中操縱船隻。布瑞索拉說不害怕，只是專注營救災民。

布瑞索拉的家後來也被洪水淹沒，但他不氣餒，並時刻提醒自己，面對悲劇不能沮喪。

巴西氣象部門預測，整個南大河州這兩天還可能發生更多降雨和強風。（編輯：馮昭）1130511