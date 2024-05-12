巴西南部洪災攀至136人亡 乾淨飲用水成珍貴物資

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（中央社里約熱內盧11日綜合外電報導）巴西地方民防機構今天指出，南大河州豪雨迄今釀成136人喪生，自昨天通報的126人再度攀升，另有125人下落不明。儘管當地再度降下暴雨，緊急救援人員仍持續搜救。

路透社報導，地方民防單位表示，巴西地理最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）在暴風雨和洪水重襲下，造成約53萬7000人流離失所，人數同樣高出前一天通報導的34萬人。

南大河州人口約1090萬，有約446個都市中心受創，超過210萬人生活受到影響。

法新社報導，南大河州首府快樂港（Porto Alegre）和其他重災區昨天又開始下起大雨，有關單位已指示居民切勿返回淹水地區。

國家氣象研究所（National Meteorological Institute）指出，直到下星期初，這個地區預料都將出現「局部陣雨和暴風雨」。

在人口140萬的快樂港，救援人員和志工不畏雨勢，持續分發糧食、飲用水、藥品和衣物。

在斷水情況未解情況下，乾淨瓶裝飲用水已成為珍貴物資，卡車則忙著將水運送到避難所和醫院。

在飽受摧殘的小鎮南埃爾多拉多（Eldorado do Sul），船隻穿過被洪水淹沒的街道，為許多因擔心遭到搶劫而拒絕離開家園的民眾運送食物。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130512