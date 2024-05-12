本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北美抬頭就見彩色極光 台僑興奮尖叫嗨翻
首頁 / 國際

巴西南部洪災攀至136人亡 乾淨飲用水成珍貴物資

2024/5/12 09:27（5/12 09:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社里約熱內盧11日綜合外電報導）巴西地方民防機構今天指出，南大河州豪雨迄今釀成136人喪生，自昨天通報的126人再度攀升，另有125人下落不明。儘管當地再度降下暴雨，緊急救援人員仍持續搜救。

路透社報導，地方民防單位表示，巴西地理最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）在暴風雨和洪水重襲下，造成約53萬7000人流離失所，人數同樣高出前一天通報導的34萬人。

南大河州人口約1090萬，有約446個都市中心受創，超過210萬人生活受到影響。

法新社報導，南大河州首府快樂港（Porto Alegre）和其他重災區昨天又開始下起大雨，有關單位已指示居民切勿返回淹水地區。

國家氣象研究所（National Meteorological Institute）指出，直到下星期初，這個地區預料都將出現「局部陣雨和暴風雨」。

在人口140萬的快樂港，救援人員和志工不畏雨勢，持續分發糧食、飲用水、藥品和衣物。

在斷水情況未解情況下，乾淨瓶裝飲用水已成為珍貴物資，卡車則忙著將水運送到避難所和醫院。

在飽受摧殘的小鎮南埃爾多拉多（Eldorado do Sul），船隻穿過被洪水淹沒的街道，為許多因擔心遭到搶劫而拒絕離開家園的民眾運送食物。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130512

#巴西
#路透社
延伸閱讀
巴西南大河州遇史上最大洪災 台灣捐款賑災巴西南部洪災 男子不會游泳划皮艇救人：專注營救不害怕

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：