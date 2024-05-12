韓國力拚打贏晶片戰 擬砸逾10兆韓元支持投資與研究
2024/5/12 16:26
（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國尋求打贏半導體「戰爭」，企劃財政部長崔相穆今天表示，韓國正在準備一項價值逾10兆韓元（約新台幣2400億元）的計畫方案，以支持晶片的投資與研究。
崔相穆（Choi Sang-mok）表示，政府很快就會公布方案細節，計畫內容將針對整個半導體供應鏈的晶片材料、設備製造商和無廠半導體公司。
財政部聲明指出，崔相穆在一次會議中告訴韓國晶片設備製造商高層說，此一計畫可能包括提供政策貸款，以及設立一個由國家和民間金融機構資助的新基金。
韓國也將在首都首爾以南的龍仁市（Yongin）建立一個大型的晶片產業聚落，號稱是世界上最大的半導體高科技綜合體。
韓國總統尹錫悅矢言要投入一切可能的資源來贏得晶片「戰爭」，並承諾要為投資提供稅賦優惠。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130512
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