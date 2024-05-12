LOL戰隊PSG不敵G2 季中邀請賽遭淘汰

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（中央社記者陳容琛台北12日電）英雄聯盟PCS賽區代表PSG今天征戰季中邀請賽（MSI），可惜在敗部首輪以0比3局數遭到歐洲戰隊G2橫掃，也提前結束本屆賽事，止步於8強。

總獎金高達25萬美元（約新台幣810萬元）的英雄聯盟（LOL）季中邀請賽，今年在中國成都舉行，太平洋職業聯賽（PCS）春季聯賽冠軍的戰隊PSG Talon（PSG），同時取得參賽資格，將與世界各國電競戰隊一較高下，經驗豐富的PSG中路選手黃熠棠（Maple）日前表示，期望朝著4強目標前進。

入圍賽採取3局2勝的雙敗淘汰制，沒想到PSG首輪即不敵北美賽區FlyQuest（FLY），只能落入敗部區，所幸接下來以2比0擊敗拉丁美洲賽區Estral Esports（EST），而且再度對上FLY情況下，成功上演復仇，順利晉級分組賽，前進8強階段。

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進入分組賽則是採取5局3勝的雙敗淘汰制，PSG首輪強碰中國賽區（LPL）春季聯賽冠軍Bilibili Gaming（BLG），與對手打滿5局，雖然最終以2比3局數落敗，不過拚戰過程已獲得肯定，甚至引發外界熱烈討論。

再度落入敗部區的PSG，今天與歐洲戰隊G2 Esports（G2）正面交鋒，即便首局前段稍占優勢，不過第23分鐘的團戰被對手壓制，導致戰局瞬間逆轉，也讓PSG率先讓出，加上第2、3局始終無法突破G2，最後以0比3局數落敗，在MSI提前淘汰出局。（編輯：張雅淨）1130512