國台圖：地震水損古籍珍本 高規格低溫冷凍乾燥

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）國立台灣圖書館受地震影響，大量書籍遭水損；館方今天表示，古籍珍本會採最高規格以低溫冷凍乾燥處理；有些書籍太過潮濕，為避免滋生黴菌，會先在通風處攤平風乾，逐本檢視。

國台圖今天發布新聞表示，0403花蓮地震之後，館員啟動救災程序因應，並統計災損通報教育部相關災損範圍、搶修概估表。

地震時，許多書架倒塌，書籍散落一地。有館員形容，天花板的消防管線因錯位爆裂，落水有如瀑布灑下，處處是災情，不知從何救起，國台圖應是全台最慘的圖書館。

館員說，災後都流著淚和汗，用盡全力復原，在不停的餘震、汙水、悶熱與霉味中，搶救遭水損的藏書。

水損書籍要如何處理，館長曹翠英以新聞稿說，古籍珍本會採最高規格進行低溫冷凍乾燥處理；一般圖書在無機器處理情況下，為避免滋生黴菌，會先在通風處攤平風乾，且記錄書籍狀況。

館方回應中央社記者詢問時，並未公布統計受損藏書數量，館方說，因部分書籍太過潮濕且數量龐大，待潮濕度褪去後，將逐本檢視及風乾，以利後續管理與維護。

依國台圖官網，國立故宮博物院科技室對「浸水書籍乾燥法之研究」，浸水書籍的傳統處理方法是，先滴去過多的水份，然後將書本展開，用電風扇吹乾或吸水紙吸。

但浸過水的書很脆弱，年代久遠的古籍更不堪觸動。用此方法也容易縮皺變形、長黴發臭。研究論文表示，浸水書籍更佳的處理有冷凍真空乾燥法與冷凍冷藏乾燥法，以矽膠乾燥劑處理。

部分讀者抱怨閱覽設備無法使用，館方今天強調，3樓及5至6樓閱覽區域，因災損嚴重及消防設備需全面檢測及修復，為維護公安與使用便利性，暫停開放至明年3月31日。

館方澄清，作為教育部指定身心障礙專責圖書館，及具有特殊地區性館藏的國家級圖書館，目前只是服務型態與方式略做調整，並非電視報導所稱「該館休館到明年春天」之事。（編輯：李錫璋）1130512

0403花蓮強震，國立台灣圖書館天花板消防管線錯位爆裂，大量書籍遭水損；國台圖表示，因部分書籍太過潮濕且數量龐大，待潮濕度褪去後，將逐本檢視及風乾，以利後續管理與維護。圖為館方將藏書攤在地上晾乾。（國立台灣圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月12日