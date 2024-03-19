嘉大與國台圖簽備忘錄 協力台灣紙質文獻保存

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）國立台灣圖書館去年完成修復500年歷史「古蘭經」手抄紙本，嘉義大學今天特地與國台圖簽合作備忘錄，除展開學術研究與合作外，盼協力推動台灣紙質文獻保存維護與修護。

嘉大與國立台灣圖書館今天在蘭潭校區簽訂合作備忘錄，由嘉大校長林翰謙、國台圖館長曹翠英代表簽約，雙方除學術研究與合作外，將協力推動台灣紙質文獻保存維護及修護、國台圖優先試用嘉大開發的新紙張，扮演台灣紙質開發、文獻保存維護的重要角色。

嘉大發布的新聞稿指出，國台圖自民國96年成立台灣圖書醫院，每年修護古籍約450冊，其中最受關注的為去年修復完成慈濟證嚴上人交付的500年歷史「古蘭經」手抄紙本，經35個月完成歷史經典修復。

林翰謙致詞表示，圖書及檔案文獻的生命如同人生，面對歲月無情的侵蝕，也需要保存並延續其價值；人類歷史中，保存文化非常重要，圖書檔案及文獻並不是永遠存在，因此檔案的詮釋及保存更為重要，圖書修復的下一步為數位典藏，後續再做加值、應用及文創。

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林翰謙指出，嘉大成立多年的木質材料與設計學系領域範圍甚廣，包含製漿造紙、紙質文物等相關議題，未來不論在教學、學術發展、圖書館和行政工作、開發新紙張、學生實習或職場體驗及精進新紙知識與技術的運用等，雙方皆能深入合作。

曹翠英表示，國台圖是國內具特色國家級圖書館，包括台灣學研究中心、身心障礙者閱讀服務視障中心以及圖書文獻保存維護的圖書醫院等。未來與嘉大合作推動台灣紙質文獻保存維護及修護觀念等。（編輯：黃世雅）1130319