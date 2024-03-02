高雄榮總團隊參訪嘉義大學 盼推動成立中醫學系

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義大學日前與高雄榮總簽訂學術交流與技術合作協議書，榮總副院長唐逸文等人昨天到校參訪，校長林翰謙表示，參考榮總助他校設立學士後醫學系經驗，朝設中醫學系目標努力。

國立嘉義大學今天發布新聞稿指出，嘉大與高雄榮民總醫院1月下旬簽訂學術交流與技術合作協議書，共同合作培育中醫藥專業人才。高雄榮民總醫院教學副院長唐逸文昨天下午帶領教學研究部相關人員至嘉大蘭潭校區參訪並進行學術交流。

唐逸文指出，高雄榮總曾協助其他學校成功設立學士後醫學系，相關經驗可提供嘉大推動成立中醫學系參考。高榮與策略聯盟大學、科大合作進行相關研究計畫，每年都有相關研究經費，與嘉大已簽署學術交流與技術合作協議，未來嘉大生或研究生可到高榮實驗室實習、參與計畫或專題研究。

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林翰謙表示，雲嘉地區目前並無具備中醫藥學術研究能力單位，嘉大在醫農、教育、生技及獸醫等領域教研能量亮眼。嘉大積極串連衛福部國家中醫藥研究所、各大醫學中心及雲嘉地區教學醫院能量，同時藉由高雄榮總曾協助其他學校成功設立學士後醫學系的經驗，朝設立中醫學系目標努力。

林翰謙說，嘉大具有完整臨床前動物實驗與驗證場域、中草藥育種與種植人才培育教研單位，以及智慧農業學生實習農場，雲嘉南地區更是中草藥種植產銷鏈及研發的最佳基地，未來將發展嘉大成為優質的中醫藥專業人才培訓基地。（編輯：郭諭儒）1130302