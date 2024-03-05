各地多雲到晴近中午暖熱如夏 北部高溫上看32度

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（中央社台北5日電）氣象署表示，今天各地為多雲到晴，但因盛行西南風，南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨，清晨至上午間，中部以北地區有零星短暫陣雨，午後中部山區有零星短暫陣雨。

中央氣象署指出，氣溫方面，清晨仍稍涼，但白天高溫將比昨天進一步回升，北部及宜蘭、花蓮約攝氏29至32度，中南部及台東地區可達32至34度，內陸地區及台東可能有局部更高溫，中午前後感受較熱。

另外受西南風影響，綠島、蘭嶼、馬祖及東南部沿海空曠地區將有9至10級強陣風，台中以北沿海亦有較強陣風，前往海邊活動應注意安全；金門、馬祖並有局部霧或低雲影響能見度，請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場轉為西南風，水平擴散條件良好，惟竹苗以北位於下風處，清晨及夜間稍有污染物累積；雲嘉南、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130305