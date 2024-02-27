水利署：民生產業供水正常 一期稻作如期供灌

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（中央社記者曾智怡台北27日電）水利署表示，目前全台民生及產業供水正常，農業一期稻作亦由南而北如期展開供灌；由於正值枯水期，各水庫蓄水量逐漸下降屬正常現象，後續將與氣象署密切合作關注降雨預報，持續節水調度，穩定各標的用水需求。

台灣在11月進入枯水期後降雨減少，氣象署預報3至5月降雨正常，而為因應枯水期公共及農業用水需求，水利署與相關單位自去年6月起即提前部署召開17次相關水情會議，日日審慎監控，優先利用川流水，跨區靈活調度如北水處新店溪水支援板新地區每日最大81萬噸、高屏溪水支援台南最大每日18萬噸，以及工業自主節水5%、農業加強灌溉管理等措施。

統計去年6月至今，節水調度成效總計7.6億噸，約近4座石門水庫。

水利署透過新聞稿指出，目前主要水庫蓄水量尚維持5成至9成以上，各地區春耕亦均已陸續供灌。以26日用水為例，桃園石門水庫公共出水99.6萬噸、農業出水134萬噸；鯉魚潭水庫及石岡壩公共出水146.7萬噸、農業出水176.7萬噸。

依中央氣象署預測未來3至5月降雨正常機率大，各灌區春耕整田用水於加強灌溉管理下尚可滿足，民生及產業用水尚為穩定。

水利署表示，相關水庫灌區的農業一期作用水需求大，為因應後續降雨不確定性，將持續與農田水利署、中央氣象署密切聯繫關注降雨預測，藉由觀測春雨及梅雨實際降雨及預測資訊，與各供水及用水單位合作節水調度，滾動調整各項因應措施。

水利署進一步說，必要時再逐漸加大節水力道，以確保春耕用水及民生產業穩定供水目標。（編輯：翟思嘉）1130227