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氣象署：過去一季6波冷空氣影響 有紀錄以來第6暖冬季[影]

2024/3/5 11:15（3/5 11:34 更新）
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圖為走在台北市中正區街頭的民眾穿上保暖外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署表示，雖然過去一季共有6波大陸冷氣團以上的冷空氣或寒流影響台灣，然而整個冬季仍偏暖，平均氣溫為攝氏19.4度，是有紀錄以來第6暖的冬季。

中央氣象署今天舉辦「春季展望記者會」。回顧過去一季，氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，統計共有6波冷氣團或寒流影響台灣，在溫度上是冷暖交替非常頻繁。

陳怡良表示，去年12月是偏暖為主，尤其是中南部、東南部地區；1月是西半部偏暖、東半部正常；2月同樣是全台偏暖。統計上個冬季平均氣溫為19.4度，較氣候平均值（1991年至2020年）18.7度高，為1951年以來第6暖的冬季。

根據資料，最暖的冬季發生在2019年，較平均值高1.8度、達20.5度。

雨量方面，陳怡良指出，去年12月西半部、山區是正常至偏多，東半部則是少雨；今年1、2月是各地都偏少。統計上個冬季平均雨量為160.3毫米，相較氣候平均值為260.6毫米少，也是1951年以來雨量第5少的冬季；而降雨日24天，較平均32.6天少，也是1951年以來第3少。

根據統計，1951年以來最少雨量的冬季為1963年的111.1毫米，最多是在1983年的520.2毫米；降雨天數方面，最少是在2004年的23.3天、最多是1983年的48.6天。（編輯：李亨山）1130305

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