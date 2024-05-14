ONE OK ROCK巡演海外首站高雄 9月國家體育場開唱

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（中央社記者王心妤台北14日電）日本搖滾天團ONE OK ROCK於9月21日在高雄國家體育場開唱，是此次巡迴海外首站，而他們也是第一組登上此場地的日本音樂人，高雄市長陳其邁發文邀樂迷同樂。

ONE OK ROCK昨天在社群平台公布新巡演的地點與時間，其中高雄為海外首站，也是除了日本場外唯一的亞洲海外場地，主辦單位為KKLIVE，詳細售票資訊尚未公布，而他們結束高雄場後，將繼續到德國杜塞道夫、英國倫敦、法國巴黎、美國洛杉磯等城市開唱。

ONE OK ROCK過去曾在南港展覽館開唱，更曾宣布要在台北小巨蛋連唱3天，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，直到去年9月仍連續2天在南港展覽館開唱，最多曾吸引3萬名歌迷，此次則是挑戰高雄國家體育場的4萬人場次。

高雄市長陳其邁昨晚也在臉書發文向樂迷表示：「荷包準備好了？」他指出，9月21日的高雄場ONE OK ROCK這次巡迴海外首站，歡迎全球樂迷一起熱血，「下半年，還是要繼續嗨爆高雄世運主場館。」（編輯：李亨山）1130514