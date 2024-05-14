T1戰神晉級總冠軍戰 曹薰襄一肩扛起本土重任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北14日電）新成軍的台灣職籃T1聯盟台北戰神隊今天在季後賽首輪淘汰衛冕軍新北中信特攻，如願闖進總冠軍賽，戰神後衛曹薰襄在這場關鍵戰役貢獻22分，扛下本土球員得分重任。

25歲的曹薰襄來自單親家庭，父親在他國小1年級時過世，因為越南籍母親的工作關係，從小由阿公撫養長大，進入國中才開始接受正規籃球訓練。

曹薰襄高三時左腳踝骨裂而打了13根鋼釘、2片鋼板，高中畢業後因為想當證券分析師而到國立台北商業大學財金系就讀，2年之後才因為要打球而轉學到國立台灣藝術大學廣電系，從1年級開始讀起。

曹薰襄在接受中央社記者訪問時說，這個系列賽就是很想幫林秉聖打敗前東家，「很開心我們辦到了，秉聖就是全隊的精神領袖，就算昨晚都還發高燒，但今天還是打了點滴來拚戰，看到他這樣我就更感動。」

曹薰襄上個賽季效力於台啤英熊，但角色不被重用，本季加盟戰神，成了球隊不可或缺的重要後衛。他說：「才1年自己的角色轉變很大，以前在台啤還有一個小安（蔣淯安）在就很心安，但現在到了戰神，責任就必須自己扛下來。」

總冠軍戰輪到曹薰襄要面對部分前東家球員，他坦言非常興奮，「想到可以跟這些前隊友對抗，我就覺得非常開心，打到這個階段，大家都已經豁出去了，我們現在已經是冠軍級別的球隊。」（編輯：張雅淨）1130514