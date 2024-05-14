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民代質疑貓咖啡廳無展演申請 新北：罰11萬元

2024/5/14 22:01
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（中央社記者王鴻國新北14日電）民進黨議員戴瑋姍指出，板橋區有貓咪咖啡廳傳出虐貓情形，導致兩隻貓咪病死，引起譁然，經查咖啡廳無展演申請遭開罰。農業局長李玟表示，將就此類咖啡廳展開清查。

近來有許多咖啡廳或餐廳標榜貓咪或狗狗供客人觀賞撫摸，由於極具療癒效果，吸引許多狗派或貓派民眾前往消費，但因板橋某貓咪咖啡廳遭爆料涉虐貓，引動保處前往稽查，並依違反相關規定共裁罰新台幣11萬元。

新北市議會今天進行業務質詢，戴瑋姍表示，板橋區這家貓咪咖啡廳遭爆涉嫌虐貓，動保處獲報火速到店稽查，發現店家利用貓咪營利卻未申請動物展演許可開罰。

她表示，此涉虐貓店家應非個案，要求動保處應該在1個月內就全市有動物展演之店家，是否有非法情事進行稽查，並於3個月內完成輔導。

農業局長李玟答說，過去在「動物展演管理辦法」施行時，就已經進行過普查，未來會就議員質詢的內容再來進行稽查咖啡廳或餐廳。

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動保處楊淑方向中央社記者表示，這家貓咖啡廳有販售逗貓棒、飼料等，進行動物展演事證明確，已依違反動保法規定開罰，可處5萬至25萬元罰鍰。

她表示，雖然有許多咖啡廳或餐廳，店內有養貓或狗，但可能是店家自己養的寵物，因此，全面清查有難度，尤其是要查出有利用貓狗營利的情形，才需申請動物展演許可。因此，動保處將先就店招標明貓、狗咖啡廳或餐廳進行稽查，以確保動物應有權益。（編輯：林恕暉）1130514

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