認損夏普衝擊首季獲利 鴻海早盤跌3.78%
2024/5/15 09:29
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海第1季再次認列轉投資日本夏普（Sharp）損失新台幣105億元，影響第1季獲利表現，鴻海今天開盤股價下挫，早盤最低165.5元，跌幅約3.78%，市值蒸發901億元。
鴻海首季稅後獲利220.09億元，較2023年第4季減少59%，比去年同期大增72%。鴻海說明，去年第1季業外認列權益法轉投資夏普損失新台幣197億元，今年第1季再次認列損失105億元，主要因應夏普會計年度結算，以及未來輕資產化規劃。
展望第2季營運，鴻海評估較第1季和去年同期小幅成長，全年能見度比3月當時預估還要明朗，主要是人工智慧（AI）伺服器強勁成長。
鴻海第1季AI伺服器業績占整體伺服器比重接近4成，全年AI伺服器營收成長估超過40%目標不變，預期AI伺服器占整體伺服器營收比重可超過4成，2025年伺服器營收規模會再增加。（編輯：楊蘭軒）1130515
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