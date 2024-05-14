台北當代藝術博覽會落幕 3.5萬人進場吸引關注

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（中央社記者王寶兒台北14日電）第5屆台北當代藝術博覽會12日落幕，主辦單位統計，3天展期期間共迎3萬5125名訪客，展會期間畫廊不同價位區間作品均獲重要私人收藏及機構所購藏，吸引全球對台灣藝術界關注。

第5屆台北當代藝術博覽會匯聚共78間畫廊參展，台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）透過新聞稿表示，台北當代能夠落地根植台灣藝術界讓他們備感欣慰，也期待在未來幾年趁勢增強這股藝術動能。

台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）認為，台北當代是台灣躋身國際藝術平台的重要活動之一，每年吸引了全球對台灣藝術界的關注。今年展會再次證明台北當代在維持亞洲藝術生態的進化上起到關鍵作用。

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主辦單位整理銷售成績，包含常青畫廊售出藝術家葛姆雷（Antony Gormley）、雷貝格（Tobias Rehberger）、切基尼（Loris Cecchini）等人重要作品；卓納畫廊展出藝術家麥金泰爾（Emma McIntyre）作品在展會開幕1小時內售罄。

大田秀則畫廊呈現的禤善勤個展在貴賓預展日即售出大部分的藝術家作品；爍樂首日即售出藝術家吳季璁、黃麗音的全部作品；耿畫廊售出 70% 的作品等。（編輯：李亨山）1130514