台北當代藝博會5月登場 共創台灣藝術盛會

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（中央社記者王寶兒台北17日電）第5屆台北當代藝術博覽會將在5月登場，今年推出新展區「主題藝向」，聚焦特殊策展計畫，呈現藝術史上重要藝術家個展或聯展，對照多檔藝術國際大展相繼來台，更為體現藝術史脈絡。

今年台北當代藝術博覽會展期相近時間內，自北到南同時有眾多大型藝術活動，如台北市立美術館將與英國倫敦皇家藝術學院合作推出南非藝術家威廉．肯特里奇（William Kentridge）個展、富邦美術館將展出「真實本質－羅丹與印象派時代」特展、台南奇美博物館與倫敦國家畫廊合作的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」等。

台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）透過新聞稿表示，5月的台北將透過台北當代藝術博覽會帶動亞太區域，再次因藝術而活躍，讓觀眾得以進一步感受當代視覺藝術在台北的實踐。

岳鴻飛提到，今年論壇活動邀請到藝文界指標人物發聲，分享他們在公私立機構中關於收藏的見解。台北當代持續與台灣藝術界共同成長發展，今年也推出了全新展區「主題藝向」（Evoke），這將是一個展示藝術史重要藝術家的平台。

此次展會共有來自全球19個國家、地區的78間藝廊響應，其中有33間藝廊首次參展，展區分為 「主題藝向」、「思想串流論壇」（Ideas Forum）、「當代網域」（Galleries）、「藝術載點」（Engage）及「新生維度」（Edge）。

2024 TAIPEI DANGDAI台北當代藝術博覽會將於5月10日至12日在台北南港展覽館登場。（編輯：張雅淨）1130317